Суд арестовал подозреваемых в деле о покушении на Симоньян

Басманный суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян, об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе суда.

Также им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 14 сентября 2023 года. Среди подозреваемых есть несовершеннолетние.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 15 июля членов неонацистской группировки, готовивших покушение на главного редактора «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Как признался один из задержанных, он создал неонацистскую группировку «Параграф 88», после чего связался с СБУ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео ФСБ задержания подозреваемых в организации покушения.