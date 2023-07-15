ФСБ опубликовала видео задержания агентов СБУ, готовивших покушение на Симоньян

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

За убийство журналистки членам неонацистской группировки пообещали полтора миллиона рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала членов неонацистской группировки, готовивших покушение на главреда «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян. Видео задержания опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По словам одного из задержанных, он создал неонацистскую группировку «Параграф 88», после чего связался со Службой безопасности Украины (СБУ). Сначала группировка получила задание расклеивать листовки с начальником Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым, затем ей было поручено готовить покушение на Симоньян.

Члены группировки провели разведку места жительства журналистки, за что получили 20 тысяч рублей. После этого куратор из СБУ указал, где было спрятано орудие убийства — АК-105 и деньги. За убийство неонацисты должны были получить 1,5 миллиона рублей. При попытке забрать оружие и деньги из тайника главарь группировки был задержан сотрудниками ФСБ.

По адресам проживания членов группировки в Москве и Рязанской области правоохранители обнаружили и изъяли оружие — автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники, а также нацистскую символику и печатные материалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на главного редактора «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян украинскими боевиками готовилось покушение.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

19:19
Суд арестовал подозреваемых в деле о покушении на Симоньян
19:12
В Подмосковье грузовик столкнулся с 15 машинами, три человека пострадали
18:55
«Мясные штурмы»: боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами
18:31
Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно госпитализировали
18:20
ФСБ опубликовала видео задержания агентов СБУ, готовивших покушение на Симоньян
17:59
«Такие ситуации не редкость» — как на отдыхе не потерять друга навсегда

Сейчас читают

«Акт геноцида»: удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами был направлен на мирное население
«Другая сторона медали»: что итальянский художник хотел сказать муралом в Мариуполе
«Я прямо видела себя в красном длинном платье»: кем хотела быть Юта в детстве
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2