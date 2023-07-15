МИД РФ: покушение на Симоньян показывает террористическую сущность режима Зеленского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

Мария Захарова также напомнила о причастности Украины к убийству Дугиной и покушению на Прилепина.

МИД РФ: покушение на Симоньян показывает террористическую сущность режима Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Попытка покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского. Поводом для преступления стала профессиональная деятельность журналистки. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами», — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Симоньян регулярно получает угрозы, а также заявила о причастности украинских спецслужб к покушению на писателя Захара Прилепина, убийству журналистики Дарьи Дугиной. Также она припомнила киевскому режиму убийство военкора Владлена Татарского и покушение на журналиста Константина Малофеева.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео ФСБ задержания подозреваемых в покушении на убийство Маргариты Симоньян.

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