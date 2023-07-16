Самойлова показала свои успехи в стрип-пластике: «Врываюсь в ваши ленты в танце»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23 0

Блогер Оксана Самойлова показала видео с занятия по стрип-пластике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Жена рэпера Джигана и мама четверых детей пока взяла только два урока, но ее физическая форма и движения уже приводят в восторг поклонников.

Жена рэпера Джигана (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.), модель и популярный блогер Оксана Самойлова вернулась в танцы, да не простые, а эротические. В соцсетях она опубликовала видео с урока по стрип-пластике — поделилась первыми успехами. Небольшой фрагмент тренировки под трек Pussycat Dolls изрядно впечатлил фанатов — они и стройную фигуру разглядели, и очевидный талант похвалили. За плечами всего два занятия, а уже такой результат!

Самойлова сняла ролик, на котором исполняет несколько связок вместе с тренером. На ней были короткий открытый топ, короткие обтягивающие шорты, наколенники и высокие каблуки. Вместо привычного пилона блогер предпочла танцы на полу, по ее словам, такой формат дается намного быстрее, да и запоминать движения во время занятия так намного проще.

«Врываюсь в ваши ленты в танце. Второе занятие. Судить строго разрешено только через год», — сообщила модель

Оксане Самойловой 35 лет, она мама четверых детей, и на зависть подписчицам с невероятной скоростью приходит в блестящую форму после очередных родов. После появления младшенького Давида она решилась на операцию по коррекции груди, которую ранее увеличивала с помощью имплантов. А теперь усовершенствованная модель пошла танцевать. Призналась, что не была уверена в своих силах, но сумела преодолеть страх.

«Я считала себя непластичной, что я дерево, убого двигаюсь. Но чем больше я танцую, тем лучше у меня получается! Несмотря на то, что такой перерыв был. Еще я поняла, что танцы на полу — это моя тема», — рассказала блогер.

Фолловеры шутят, что Самойлова скрывает истинные мотивы, и на эротические танцы ее сподвигла не жажда новых ощущений, а проблемы в семье. Известно, что брак звезды пережил как минимум два больших кризиса, кто знает, сколько бед осталось за пределами социальных сетей. Этой весной модель в очередной раз простила загулявшего Джигана, неужели стрип-пластика — это способ удержать мужа? Идеальной фигуры, баснословных заработков, трепетного и щедрого материнства и верности недостаточно?

Ранее, писал 5-tv.ru, Оксана Самойлова объяснила, почему не решается на рождение пятого ребенка, хотя очень хочет еще одного малыша.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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