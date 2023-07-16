Народный артист РФ Григорий Лепс отмечает 61-й день рождения

Григорий Лепс отмечает свой 61-й день рождения в воскресенье, 17 июля. Народный артист РФ родился в городе Сочи, его настоящая фамилия — Лепсервидзе, однако для красивого псевдонима певцу пришлось ее сократить. Свой праздник он отметит, как и каждый год, на сцене в Москве.

Григорий Лепс по-настоящему является одним из самых ярких отечественных исполнителей. Он всегда с гордостью проходил все невзгоды и со всем рвением преодолевал жизненные испытания. Несмотря на то, что популярность он обрел уже в зрелом возрасте, артист продолжает активно выступать и не теряет своей востребованности.

В прошлом, 2022 году, Григорий Лепс дал сольный концерт в Лужника» в честь своего юбилея, в этом году поклонники смогут насладиться представлением в Крокус Сити Холле в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Григорий Лепс задумыватся о женитьбе.