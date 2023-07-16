«Мы на нее кричали»: отец Фриске вспомнил про выходки больной раком дочери

Знаменитой певице приходилось соблюдать много ограничений, но иногда она теряла над собой контроль.

Отец погибшей от рака Жанны Фриске рассказал, что иногда ему приходилось срываться на дочь. По словам Владимира Копылова, артистка не всегда соблюдала предписания врачей, чем могла навредить себе.

Бывшая солистка группы «Блестящие» ушла из жизни восемь лет назад. Она боролась с раком головного мозга и для этого ей приходилось соблюдать много ограничений. Однако Фриске не всегда удавалось держать себя в руках — хотелось жить обычной жизнью и баловать себя.

Копылов вспомнил, как однажды ночью он проснулся, но не застал старшую дочь в постели. Когда пропавшую обнаружили, пришлось серьезно поговорить с ней на повышенных тонах.

«Она тихо ушла, спустилась и все, что было сладкого, съела. Мы на нее кричали: рак — он же сладкое любит», — признался мужчина в эфире одного из федеральных каналов.

Отец Фриске также рассказал, что когда певица узнала про неутешительный диагноз, она пыталась найти утешение в религии. Вся семья вместе с ней обратилась к Богу. Спустя восемь лет после трагедии родители все с таким же тяжелым сердцем вспоминают об утрате.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Шепелев вспомнил, как проходили роды Жанны Фриске.