«Ничего ужасного»: Дмитрий Шепелев вспомнил, как проходили роды Жанны Фриске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 235 0

Дмитрий Шепелев рассказал, что он присутствовал на родах Жанны Фриске

«Ничего ужасного»: Дмитрий Шепелев вспомнил, как проходили роды Жанны Фриске

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Телеведущему удалось увидеть первые секунды жизни своего сына.

После смерти певицы Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает их общего сына Платона. Сейчас мальчику десять лет. Также у мужчины есть сын от нынешней возлюбленной Екатерина Тулуповой. Ребенка зовут Тихон и ему два года.

Телеведущий признался, что присутствовал при родах своего первого наследника и все видел своими глазами.

«Я не видел ничего такого, что могло бы как-то изменить мое воспоминание о человеке, которого я люблю. Ничего ужасного не было. Я очень рад, что был рядом с человеком, которого я люблю. Я мог поддержать ее», — сказал Шепелев.

Телеведущий рассказал, что он безумно счастлив, что ему удалось увидеть первые секунды жизни Платона в YouTube-шоу Влада Аганова.

При этом мужчина отметил, что на родах Тихона он не присутствовал. Его нынешняя избранница считает, что это неприемлемо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Шепелев справлялся со смертью Жанны Фриске.

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