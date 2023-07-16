Украинские неонацисты убили женщину, обрушив «Грады» на белгородское Шебекино

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 30 0

Губернатор региона рассказал о ситуации после обстрелов.

Украинские неонацисты убили женщину, обрушив «Грады» на белгородское Шебекино

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Украинские неонацисты убили женщину, обрушив «Грады» на белгородское Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все произошло в районе центрального рынка, который и атаковали боевики ВСУ.

«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Шебекино приостановили восстановительные работы из-за атак со стороны украинских террористов.

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