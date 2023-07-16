Южная Корея поставит Украине миноискатели и оборудование для разминирования

Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на первого заместителя южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хе.

По словам чиновника, потребность Украины в таком оборудовании «чрезвычайно велика». Он также сообщил, что по итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля в Киев подготовлены девять пакетов помощи: по три в сфере безопасности, гуманитарной области и восстановлении страны.

Кроме того, планируется взаимодействие в оборонных проектах. Украина также попросила Южную Корею инвестировать в создание предприятие по выпуску аккумуляторов и электрокаров.

Накануне Юн Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину из Польши. Это был первый визит южнокорейского президента на Украину с момента его избрания весной 2022 года.

В апреле Южная Корея объявила, что не собирается поставлять оружие Украине ради продолжения стабильных отношений с Россией. По словам главы республики, если вдруг возникнет ситуация в виде нападений на мирное население или нарушений каких-то законов в ходе конфликта, то Южной Корее будет очень сложно настаивать на гуманитарной или финансовой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент США Джо Байден заставил своего южнокорейского коллегу Юн Сок Еля петь песню про американский пирог.