В Москве нашли брошенного на улице малыша: ему от силы год

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 160 0

В Москве мать выкинула своего ребенка на улицу

В Москве нашли брошенного на улице малыша: ему от силы год

Фото: www.globallookpress.com

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Инцидент произошел в столице в СВАО. Что же стало с ребенком?

В Москве около дома по Сельскохозяйственной улице мать бросила своего малыша. Конечно, ситуация ужасная, но все же ребенку немного повезло в том, что его непутевые родители сделали это летом. В другое время года он мог бы замерзнуть насмерть. О происшествии сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Точный возраст малыша неизвестен, но по внешнему виду ему не больше года. Видимых телесных повреждений у мальчика не обнаружили, но ребенка все равно госпитализировали. Врачи проведу более тщательный осмотр.

Выброшенного ребенка нашли в Москве Выброшенного ребенка нашли в Москве. Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Прокуратура СВАО (Северо-Восточный административный округ) сейчас следит за процессами установки личности ребенка и его родителей. Также ведомство контролирует ход и результат процессуальной проверки и следит за дальнейшим жизнеустройством мальчика.

А полиция сейчас разыскивает мать ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как под Рязанью девушка ушла рожать в лес и оставила малыша одного умирать.

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