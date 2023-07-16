В Москве нашли брошенного на улице малыша: ему от силы год

Инцидент произошел в столице в СВАО. Что же стало с ребенком?

В Москве около дома по Сельскохозяйственной улице мать бросила своего малыша. Конечно, ситуация ужасная, но все же ребенку немного повезло в том, что его непутевые родители сделали это летом. В другое время года он мог бы замерзнуть насмерть. О происшествии сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Точный возраст малыша неизвестен, но по внешнему виду ему не больше года. Видимых телесных повреждений у мальчика не обнаружили, но ребенка все равно госпитализировали. Врачи проведу более тщательный осмотр.

Выброшенного ребенка нашли в Москве. Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Прокуратура СВАО (Северо-Восточный административный округ) сейчас следит за процессами установки личности ребенка и его родителей. Также ведомство контролирует ход и результат процессуальной проверки и следит за дальнейшим жизнеустройством мальчика.

А полиция сейчас разыскивает мать ребенка.

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