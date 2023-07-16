«Олицетворяла свободу»: Макрон назвал умершую певицу Джейн Биркин иконой Франции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал умершую певицу Джейн Биркин иконой

«Олицетворяла свободу»: Макрон назвал умершую певицу Джейн Биркин иконой Франции

Фото: www.globallookpress.com / Serge Arnal

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Знаменитая актриса умерла 16 июля в возрасте 76 лет.

В воскресенье 16 июля в возрасте 76 лет в Париже скончалась певица и актриса Джейн Биркин. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал женщину иконой страны. Это сообщение он написал на своей странице в Twitter.

«Она олицетворяла свободу и пела самые прекрасные слова на французском языке, Джейн Биркин стала французской иконой», — опубликовал президент.

Политик назвал женщину идеальной актрисой с нежным голосом.

Также свои соболезнования принесла премьер-министр Франции Элизабет Борн на своей странице в Twitter. Она подчеркнула ее удивительный голос и невероятную харизму. Политик отметила, что Биркин останется в сердцах людей еще на многие века, потому что была по-настоящему талантливым человеком.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно стало причиной смерти Джейн Биркин. Певица последние десять лет практически не появлялась на публике, а большинство запланированных концертов отменяла.

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«Олицетворяла свободу»: Макрон назвал умершую певицу Джейн Биркин иконой Франции

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