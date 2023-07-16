Нашли в квартире мертвой: что стало причиной смерти Джейн Биркин?

Последние десять лет знаменитость практически не появлялась на публике, а большинство запланированных концертов отменяла. Почему секс-символ своего времени начала вести затворнический образ жизни?

СМИ запестрили заголовками о гибели одной из самых ярких актрис современности, секс-символа 70-х годов Джейн Биркин. Звезда экранов скончалась на 77-м году жизни. Но что послужило причиной?

Французское издание Le Figaro пишет, что холодное тело Джейн нашли в парижской квартире. Известно, что актриса боролась с лейкемией или, как болезнь называют в народе, — раком крови. А почти два года назад она пересела инсульт.

Что именно случилось со знаменитостью сейчас — точно не известно. Причина смерти станет ясна после вскрытия.

В 2013 году Биркин похоронила старшую дочь, после чего стала сторониться публичных мероприятий. Позже она узнала от врачей о своем неутешительном диагнозе. В 2017 году впервые откровенно призналась, что борется с лейкемией. Известно, что последние годы Джейн Биркин отменяла концерты из-за плохого самочувствия.

Джейн Биркин. Фото: www.globallookpress.com / Romuald Meigneux

Актриса стала широко известна зрителю благодаря ролям в фильмах «Смерть на Ниле», «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет», «Сноровка», «Фотоувеличение» и многим другим. Биркин также писала музыку и стала соавтором шлягера «Je t'aime… moi non plus».

Современная мода обязана Джейн Биркин за создание культовой одноименной модели сумки Birkin от Hermes. Артистка участвовала в подготовке чертежей, а после успела поносить пять таких сумочек, но к 75 годам призналась, что не может позволить себе новую из-за высокой стоимости.

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