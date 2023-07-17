Николай Сванидзе проходит реабилитацию в Москве

Николай Сванидзе в данный момент находится на физиотерапевтической реабилитации и упорно занимается восстановлением своего голоса. Об этом сообщила его жена Марина Сванидзе специально для РИА Новости.

По ее словам, у телеведущего проходит по две тренировки в день в рамках физиотерапевтической реабилитации. Также он ежедневно восстанавливает голосовые связки. Однако она отметила, что после перенесенного сепсиса пока о полной реабилитации говорить рано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с Николаем Сванидзе.