Более 1000 человек заразились загадочной болезнью в провинции Кена в Египте

Местный Минздрав принимает срочные меры — бригады врачей работают в деревне, где произошла вспышка и берут пробы у больных, чтобы выяснить природу недуга.

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта предпринимает срочные эпидемиологические меры в связи со вспышкой неизвестной болезни, произошедшей в деревне Эль-Аликат в провинции Кена, что к югу от Каира. О заражениях пишут представители СМИ, а также официально сообщают сотрудники ведомства. По данным портала Cairo24, от недуга пострадали более тысячи человек.

Отмечается, что жители деревни в панике, так как до сих пор не знают, что за болезнь косит их соседей, многие задумываются о переезде. Симптоматика выражается в резком повышении температуры тела до 40 градусов, диарее, рвоте, ломоте в костях и головной боли, сильной усталости. По одной из неофициальных версий, речь может идти о вспышке лихорадки Денге.

Минздрав Египта заявил, что в Эль-Аликат направлены медицинские бригады для взятия проб у заболевших и с объектов окружающей среды. Специалисты также обрабатывают улицы, чтобы снизить количество насекомых. Местные жители предполагают, что заразу могли разнести комары, а виной всему стало удручающее состояние системы канализации и бездействие со стороны властей по решению данной проблемы.

Один из жителей деревни рассказал, что болезнь уже проявляла себя, но прежние случаи можно пересчитать на пальцах. Впервые вышеупомянутые симптомы наблюдались в апреле прошлого года, но в последние несколько дней число пострадавших стало резко увеличиваться. В каждом доме уже более одного зараженного.

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