Роскошные условия — сколько теперь россияне смогут переводить без комиссии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Лимит переводов себе в другие банки без комиссии повысят до 30 миллионов рублей

Роскошные условия — сколько теперь россияне смогут переводить без комиссии

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Соответствующие поправки уже сейчас готовятся в законы.

Россиянам разрешат переводить на свои счета в других банках каждый месяц аж до 30 миллионов рублей без комиссии. Эти поправки к законам, которые занимаются обеспечением работы финансовых организаций, в данный момент готовятся вступить в силу, как сообщают «Известия».

Благодаря изменению законопроекта, лимит повысят. В пределах 30 миллионов рублей банки не смогут уменьшать число операций по переводу денег или же их размер.

Ограничения коснутся исключительно переводов с карты на карту или переводов, совершаемых при личном присутствии в отделении банка. Автоматически это освобождает граждан от необходимости платить комиссию за перевод средств на свои счета в различные иные кредитные учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что банк РФ ждет дальнейшего ускорения инфляции.

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