Яна Чурикова чудом не пострадала на съемках «Фабрики»: «Упал световой прибор

По словам телеведущей, курьез произошел в ходе прямого эфира, она была так увлечена работой, что угрозы за спиной просто не заметила.

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о курьезном случае из истории работы на «Фабрике звезд», едва не навредившему ее здоровью. По ее словам, за семь оригинальных сезонов шоу она и коллеги пережили немало опасных ситуаций, но из-за увлеченности своим делом некоторых рисков просто не замечали. Так, ведущая продолжила общение с публикой и даже не оглянулась, когда за ее спиной упал тяжелый световой прибор.

«Я уже не помню, какая конкретно это „Фабрика“ была, упал световой прибор. Причем, это было видно, он упал за мной прям. Дальше читается ужас в глазах людей, а я просто стою и продолжаю говорить подводку свою. И все такие: „Ты такая смелая, ты такая крутая! Ты даже бровью не повела“. А он большой — световой прибор», — вспоминала Чурикова на пресс-конференции в Москве в рамках VK Fest 2023.

Самое забавное в этом эпизоде профессиональной жизни знаменитости — ответить на восторженные возгласы знакомых ей было нечего. Она узнала о ЧП только по завершении съемок, а в момент опасности не слышала даже, как техника ударилась о пол. Важнее было рассказать про артиста, который готовится к выходу на сцену. ..

«Я просто гнала на камеру, что должна была. Так что, у нас всякое бывало», — с улыбкой поделилась ведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе одной из участниц «Фабрики звезд — 5» Дарье Клюшниковой, которую в своем шоу на YouTube осветила Яна Чурикова. Выпускница проекта вышла замуж за актера Алексея Янина, родила ему наследника. В 2015 году у артиста случился инсульт, и с тех пор жизнь резко изменилась. Спустя годы Клюшникова все еще считает, что она замужем, хоть любимый человек не каждый день узнает ее и сына.