Стальной пресс: Настя Ивлеева обнажилась под дождем на фоне Кремля

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Рита Миронова
Рита Миронова 413 0

Настя Ивлеева устроила откровенную фотосессию под дождем на фоне Кремля

Стальной пресс: Настя Ивлеева обнажилась под дождем на фоне Кремля

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер похвасталась точеной фигурой и вызвала массу комментариев своим провокационным образом.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева обнажилась под дождем прямо на фоне Кремля. Снимки она опубликовала в своем личном блоге, пояснив, что кадры сделаны для фотосессии.

На снимках знаменитость позирует у стеклянной ограды в черном бюстгальтере и спущенной юбки, из которой виднеются резинки от нижнего белья. Провокационный образ, однако, понравился поклонникам.

«Надеюсь, это фотошоп. А то как-то даже завидно»;

«Откуда такая талия и пресс? Я тоже хочу»;

«Как можно иметь чипсовый завод и такую фигуру?»;

«Богиня», — высказались восхищенные подписчики.

Недавно Ивлеева жаловалась на лишние килограммы и рассказывала о борьбе с ними. Телеведущая призналась, что позволила себе лишнего и два дня подряд «жрала, как не в себя». А перед этим, по ее словам, не ела две недели.

Поддерживать фигуру блогеру помогает спорт и правильное питание: в рационе Ивлеева отдает предпочтение белковой пище, однако, иногда может позволить себе что-то вредное.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева в мини с глубоким декольте восхитила Дакоту и Клаву Коку своими «сисяо».

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