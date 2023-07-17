Цены возьмут под контроль: ФАС готовит новую меру против спекулянтов

Эфирная новость 25 0

«Известия»: ФАС подготовила проект закона против спекулянтов

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Планируется решить и вопрос формирования тарифов ЖКХ.

Цены в России возьмут под контроль — антимонопольная служба подготовила проект закона против спекулянтов. В частности, документ запрещает участникам рынка необоснованное повышение цен больше чем на 30 процентов.

В эксклюзивном интервью «Известиям» замглавы ФАС Сергей Пузыревский рассказал, что ведомство активно взялось и за тарифы ЖКХ, которые в ряде регионов по результатам последних проверок оказались завышены.

«Задача — не допустить включения необоснованных экономически затрат. <…> Мы активно взаимодействуем с Генпрокуратурой и с региональными прокуратурами при проведении проверок. <…> Это дает свои результаты», — отметил он.

А в ближайшее время ФАС планирует ужесточить контроль — региональным управлениям хотят разрешить проводить проверки самостоятельно, по поручению центрального аппарата службы.

Кроме того, в ведомстве намерены проработать вопрос с пуш-уведомлениями. Предполагается, что распространять рекламу таким способом можно будет только с разрешения пользователей.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

12:25
Долго планировали? Связан ли теракт на Крымском мосту с прекращением зерновой сделки
12:20
«Лучше не приглашать»: почему Зеленского не позовут на саммит ЕС
12:13
«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену
12:09
Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки
11:57
Более десяти пород: новые штрафы для владельцев собак хотят ввести в России
11:56
«Знаем причину»: Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту

Сейчас читают

НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео