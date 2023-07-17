Цены возьмут под контроль: ФАС готовит новую меру против спекулянтов

Планируется решить и вопрос формирования тарифов ЖКХ.

Цены в России возьмут под контроль — антимонопольная служба подготовила проект закона против спекулянтов. В частности, документ запрещает участникам рынка необоснованное повышение цен больше чем на 30 процентов.

В эксклюзивном интервью «Известиям» замглавы ФАС Сергей Пузыревский рассказал, что ведомство активно взялось и за тарифы ЖКХ, которые в ряде регионов по результатам последних проверок оказались завышены.

«Задача — не допустить включения необоснованных экономически затрат. <…> Мы активно взаимодействуем с Генпрокуратурой и с региональными прокуратурами при проведении проверок. <…> Это дает свои результаты», — отметил он.

А в ближайшее время ФАС планирует ужесточить контроль — региональным управлениям хотят разрешить проводить проверки самостоятельно, по поручению центрального аппарата службы.

Кроме того, в ведомстве намерены проработать вопрос с пуш-уведомлениями. Предполагается, что распространять рекламу таким способом можно будет только с разрешения пользователей.