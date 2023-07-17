Курс евро поднялся до 102 рублей впервые с 6 июля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Тем временем растет и доллар.

Курс евро поднялся до 102 рублей впервые с 6 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Курс евро в ходе торгов поднялся до 102 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 6 июля, следует из данных Московской биржи.

Так, валюта выросла на 83 копейки, достигнув 102,03 рубля. Между тем доллар поднялся до 90,75 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне на фоне валютных колебаний могут вложить рубли не только в доллар и евро. Вариантов очень много — среди них есть и недвижимость.

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