Курс евро поднялся до 102 рублей впервые с 6 июля

Курс евро в ходе торгов поднялся до 102 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 6 июля, следует из данных Московской биржи.

Так, валюта выросла на 83 копейки, достигнув 102,03 рубля. Между тем доллар поднялся до 90,75 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне на фоне валютных колебаний могут вложить рубли не только в доллар и евро. Вариантов очень много — среди них есть и недвижимость.