Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки

Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции», — добавила дипломат.

Последнее судно с грузом в рамках зерновой сделки вышло утром 16 июля из порта Одессы. На его борту — 15,3 тонны рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы, которые должны прибыть в Нидерланды. Между тем 17 июля срок соглашения, заключенного между Россией, Украиной, ООН и странами Запада, подходит к концу. Однако оно так и не начало действовать в полную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай надеется, что зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля, будет и дальше осуществляться в полном объеме.