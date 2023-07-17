Восемь правил: как общаться с раздражающими вас людьми

Психолог Крутских заявила, что чувство раздражения в общении часто возникает из-за несоответствия ожиданий
Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak
Как поступать в ситуациях, когда эмоции бьют через край?
Почему одни люди нам нравятся, а другие раздражают? Это зависит от большого количества факторов, среди них — опыт, эмоциональное состояние и контекст.
Однако есть несколько общих причин, почему некоторые люди могут вызывать антипатию, передает издание «Страсти». Советами о том, как вести себя с ними, поделилась клинический психолог, преподаватель МГУ Ирина Крутских.
Почему некоторые люди нас раздражают:
- нет уважения к личным границам;
- отсутствие интереса к беседе;
- агрессия;
- нет соответствия с нашими ожиданиями;
- эгоизм;
- конфликт интересов.
Важно помнить, что если мы находимся в состоянии «истощения ресурса», чувствуем стресс, усталость, то мы становимся более раздражительными и чувствительными к поведению других людей. Поэтому даже маленький недостаток, замеченный в другом, может вывести нас из себя.
«В целом, наше чувство раздражения может быть вызвано несоответствием наших ожиданий и потребностей в отношении других людей», — отмечает специалист.
Как эффективно общаться с теми, кто вызывает у нас раздражение:
- Выявите причины своего раздражения.
Для этого нужно понять, что именно вызывает негатив. Например, причина может быть в неприятном тоне голоса, плохих шутках или же поведении, которое просто-напросто неприятно и пугает.
- Сделайте паузу и успокойтесь.
Это необходимо сделать, если появляется ощущение, что контроль над ситуацией теряется. Глубокие вдохи и выдохи или же просто отстранение от событий на несколько минут помогают сохранить спокойствие.
- «Я-сообщение».
Также хорошим лайфхаком будет использовать в разговоре с раздражителями слова-сомнения. Среди них: «мне кажется», «я чувствую», «я думаю». Они помогут избежать обвинений и понизить уровень напряженности.
- Сосредоточьтесь на фактах.
Если вы хотите попросить человека вести себя иначе, то нужно говорить предположениями, а не оценками. Например, вместо того, чтобы сказать: «Ты всегда говоришь громко», скажите: «Когда ты говоришь, голос твой звучит очень громко для меня».
- Слушайте внимательно.
Транслятора тревоги нужно слушать внимательно. Важно понять его точку зрения и почему он действует так, как действует.
- Не переходите на личности.
Не нужно говорить слова критики в адрес раздражителя и оскорблять его. Важно сосредоточиться на конкретных действиях, которые вызывают гнев.
- Ищите компромиссы.
Попытайтесь найти пересечения и нейтральные варианты. Это может помочь снизить напряженность в общении и найти решение, которое будет устраивать обе стороны.
- Будьте терпеливы.
Перемены в лучшую сторону произойдут не сразу. Продолжайте работать над своими навыками общения и вы заметите, что общение с теми, кто вызывает раздражение, становится более приятным.
Понимание причин плохого отношения к другим людям может позитивно повлиять на вашу жизнь, так как контроль над реакциями и эмоциями улучшится, а, значит, сам навык общения станет еще более эффективным.
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