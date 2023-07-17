Восемь правил: как общаться с раздражающими вас людьми

Как поступать в ситуациях, когда эмоции бьют через край?

Почему одни люди нам нравятся, а другие раздражают? Это зависит от большого количества факторов, среди них — опыт, эмоциональное состояние и контекст.

Однако есть несколько общих причин, почему некоторые люди могут вызывать антипатию, передает издание «Страсти». Советами о том, как вести себя с ними, поделилась клинический психолог, преподаватель МГУ Ирина Крутских.

Почему некоторые люди нас раздражают:

нет уважения к личным границам;

отсутствие интереса к беседе;

агрессия;

нет соответствия с нашими ожиданиями;

эгоизм;

конфликт интересов.

Важно помнить, что если мы находимся в состоянии «истощения ресурса», чувствуем стресс, усталость, то мы становимся более раздражительными и чувствительными к поведению других людей. Поэтому даже маленький недостаток, замеченный в другом, может вывести нас из себя.

«В целом, наше чувство раздражения может быть вызвано несоответствием наших ожиданий и потребностей в отношении других людей», — отмечает специалист.

Как эффективно общаться с теми, кто вызывает у нас раздражение:

Выявите причины своего раздражения.

Для этого нужно понять, что именно вызывает негатив. Например, причина может быть в неприятном тоне голоса, плохих шутках или же поведении, которое просто-напросто неприятно и пугает.

Сделайте паузу и успокойтесь.

Это необходимо сделать, если появляется ощущение, что контроль над ситуацией теряется. Глубокие вдохи и выдохи или же просто отстранение от событий на несколько минут помогают сохранить спокойствие.

«Я-сообщение».

Также хорошим лайфхаком будет использовать в разговоре с раздражителями слова-сомнения. Среди них: «мне кажется», «я чувствую», «я думаю». Они помогут избежать обвинений и понизить уровень напряженности.

Сосредоточьтесь на фактах.

Если вы хотите попросить человека вести себя иначе, то нужно говорить предположениями, а не оценками. Например, вместо того, чтобы сказать: «Ты всегда говоришь громко», скажите: «Когда ты говоришь, голос твой звучит очень громко для меня».

Слушайте внимательно.

Транслятора тревоги нужно слушать внимательно. Важно понять его точку зрения и почему он действует так, как действует.

Не переходите на личности.

Не нужно говорить слова критики в адрес раздражителя и оскорблять его. Важно сосредоточиться на конкретных действиях, которые вызывают гнев.

Ищите компромиссы.

Попытайтесь найти пересечения и нейтральные варианты. Это может помочь снизить напряженность в общении и найти решение, которое будет устраивать обе стороны.

Будьте терпеливы.

Перемены в лучшую сторону произойдут не сразу. Продолжайте работать над своими навыками общения и вы заметите, что общение с теми, кто вызывает раздражение, становится более приятным.

Понимание причин плохого отношения к другим людям может позитивно повлиять на вашу жизнь, так как контроль над реакциями и эмоциями улучшится, а, значит, сам навык общения станет еще более эффективным.

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