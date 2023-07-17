Звезду фильма «Все умрут, а я останусь» Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали

Актриса Ольга Шувалова, известная по сериалу «Улица разбитых фонарей» и фильму «Все умрут, а я останусь», экстренно госпитализирована в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 37-летнюю артистку доставили в больницу с признаками интоксикации.

Врачам удалось спасти жизнь Шуваловой, теперь она находится под наблюдением в больнице имени Склифосовского. Госпитализировали ее вечером 16 июля.

Ольга Шувалова известна по ролям в фильме «Все умрут, а я останусь» и сериале «Улица разбитых фонарей». Кроме того, актриса снималась в проектах «Дурная кровь», «Защита свидетелей», «Хорошие руки» и многих других. Можно ее увидеть также в клипе для песни Вячеслава Бутусова «Девушка по городе».

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-председатель Ростовского облсуда оказалась в больнице после отставки и попытки суицида.

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