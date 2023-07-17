Уже официально: что будет после остановки действия зерновой сделки

Выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Зерновая сделка остановлена, заявили в Кремле. В МИД, в свою очередь, рассказали, что Россия уже официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления сделки.

А посольство России в Минске сообщило, что по дипломатическим каналам передало Киеву ноту о том, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с завтрашнего дня.

Москва все свои обязательства сделки выполняла, обеспечив беспрепятственный вывоз украинского зерна из черноморских портов, однако в обмен так и не получила обещанного свободного доступа российских удобрений на мировой рынок. Во всех тонкостях разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.