Уже официально: что будет после остановки действия зерновой сделки
Корреспондент «Известий» Золотницкий рассказал о последствиях остановки зерновой сделки
Фото, видео: ERDEM SAHIN / ТАСС; 5-tv.ru
Выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.
Зерновая сделка остановлена, заявили в Кремле. В МИД, в свою очередь, рассказали, что Россия уже официально уведомила Турцию, Украину и секретариат ООН о возражении против продления сделки.
А посольство России в Минске сообщило, что по дипломатическим каналам передало Киеву ноту о том, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с завтрашнего дня.
Москва все свои обязательства сделки выполняла, обеспечив беспрепятственный вывоз украинского зерна из черноморских портов, однако в обмен так и не получила обещанного свободного доступа российских удобрений на мировой рынок. Во всех тонкостях разбирался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
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