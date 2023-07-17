Грядут геомагнитные бури: ученые выяснили, что сейчас происходит на Солнце
Ученые анонсировали ряд вспышек на Солнце в ближайшие дни
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
Чего стоит ожидать жителям Земли?
В ближайшие дни ожидаются мощные вспышки на Солнце. Предполагается, что они будут настолько сильными, что смогут вызвать перебои в работе электроники.
Работники Института прикладной геофизики накануне уже зафиксировали три интенсивных выброса энергии, в результате чего были проблемы с радиосвязью. Но последующие вспышки будут еще сильнее — они даже смогут вызвать геомагнитные бури на Земле.
Читайте также
+24° 761 мм рт. ст.
47%
47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?