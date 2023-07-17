Грядут геомагнитные бури: ученые выяснили, что сейчас происходит на Солнце

Чего стоит ожидать жителям Земли?

В ближайшие дни ожидаются мощные вспышки на Солнце. Предполагается, что они будут настолько сильными, что смогут вызвать перебои в работе электроники.

Работники Института прикладной геофизики накануне уже зафиксировали три интенсивных выброса энергии, в результате чего были проблемы с радиосвязью. Но последующие вспышки будут еще сильнее — они даже смогут вызвать геомагнитные бури на Земле.