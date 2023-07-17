Пособия по беременности: как их правильно рассчитать и получить

Пособия по беременности и родам — это выплаты, который положены женщинам в период вынашивания ребенка и после его рождения. В общих случаях количество дней декрета — 140.

Часть из них рассчитывается еще до родов, а часть — после. Издание URA.RU перечислило основные данные о том, как правильно высчитать размер выплаты.

Кому положены выплаты

Пособие по беременности и родам могут получать только женщины — как те, кто работал в период наступления «интересного положения», так и те, кто был уволен в течение года. На него претендуют следующие категории людей:

работающие;

безработные (с учетом, если женщина была уволена в течение года из-за ликвидации организации);

студентки на очном отделении;

женщины, который проходят военную службу по контракту.

Также они могут получать выплаты в случае усыновления или удочерения ребенка. С 2023 года суммы направляет Социальный фонд России.

Женщина может ежемесячно получать деньги по уходу за ребенком до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. В отличие от пособий по беременности, на него могут претендовать и отцы, бабушки, дедушки, а также опекуны.

Как рассчитать сумму выплат пособия по беременности и родам

Во время отпуска по беременности и родам будущие мамы получают сумму в размере 100% от средней зарплаты за последние два года.

Формула вычисления размера пособия

Все деньги суммируются за два года. Полученные показатели делятся на количество дней из двух лет и умножаются на количество декретных дней.

Как высчитываются дни декрета

Количество дней отдыха зависит от того, как протекает беременность. Как правило, обычно процесс занимает 140 дней.

Оформление декретных выплат

Для того, чтобы оформить пособия по беременности и родам, необходимо встать на учет в женской консультации, а также обратиться к работодателю, предоставив следующие документы:

заявление;

больничный лист в электронной форме;

справка о сумме заработка для расчета;

заявление о замене лет в расчетном периоде.

Пособие по уходу за ребенком

После того, как декретный отпуск завершится, есть возможность получать выплаты по уходу за чадом. Их выплачивают ежемесячно с даты окончания отпуска по беременности и родам.

Деньги могут начисляться любому из родителей. Сумма составляет 40% от среднего заработка.

Сколько ждать

Деньги за декретный отпуск приходят единой суммой в течение десяти дней после того, как работодателем будут переданы документы в Социальный фонд России. Обратиться за их получением нужно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска.

После рождения ребенка не нужно подавать заявление, чтобы оформить материнский капитал. В 2023 году на первого ребенка его сумма составляет 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, каким будет размер маткапитала в 2026 году.