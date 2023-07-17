Пилот упавшего в Азовское море штурмовика Су-25 погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от берега в Щербиновском районе Краснодарского края в понедельник, 17 июля. Жертв среди мирного населения и разрушений в результате нет, пилот успел катапультироваться. Сообщалось, что он находился без сознания, его пытались реанимировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной падения штурмовика Су-25 в море в Краснодарском крае является отказ двигателя.