Пилот упавшего в Азовское море штурмовика Су-25 погиб

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 127 0

Прежде стала известна возможная причина происшествия.

Пилот упавшего в Азовское море штурмовика Су-25 погиб

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Пилот упавшего в Азовское море штурмовика Су-25 погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Штурмовик Су-25 упал в море недалеко от берега в Щербиновском районе Краснодарского края в понедельник, 17 июля. Жертв среди мирного населения и разрушений в результате нет, пилот успел катапультироваться. Сообщалось, что он находился без сознания, его пытались реанимировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предварительной причиной падения штурмовика Су-25 в море в Краснодарском крае является отказ двигателя.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

18:37
Гороскоп новолуния в Раке: как изменится жизнь у каждого знака зодиака с 17 июля
18:32
Пытались спрятать: «Ланцет» уничтожил командно-штабную машину боевиков в зоне СВО
18:26
«Нарушается толерантность»: может ли тяга к сладкому вызвать рак как у Жанны Фриске
18:13
Пособия по беременности: как их правильно рассчитать и получить
18:04
Чемпионат креативных идей для развития медиабизнеса стартует в РФ: какие правила?
17:53
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский

Сейчас читают

До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску
Время пришло: пожилого актера Ивана Краско переводят в другое отделение
Житель Москвы решил превратиться в женщину и умер в запертой квартире
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео