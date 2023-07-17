Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский

Снявшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Александр Орловский скончался на 62-м году жизни в Благовещенске. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

По информации издания, тело артиста обнаружили 15 июля после вскрытия его квартиры. До этого он не выходил на связь в течение нескольких дней.

Орловский родился 4 июля 1962 года в Губахе Пермской области. Санкт-Петербургскую академию театрального искусства им. Николая Черкасова он окончил в 1996-м.

Затем он переехал в Москву, где вплоть до 2001-го служил в театре «АпАРТе». После этого он вернулся в Санкт-Петербург, где сперва трудился в Александринском театре, а затем — в Театре на Литейном.

Александр Орловский. Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 5», 2003 г.

В ходе творческой карьеры Орловский успел сняться в 39 полнометражных фильмах и сериалах. Зрителю он запомнился по ролям в «Ментовских войнах», «Морских дьяволах», «Агенте национальной безопасности», «Пером и шпагой» и «Азазели».

При этом с 2014-го артист перестал выходить на сцену и играть в кино. Последними проектами с участием Орловского стали «Марш-бросок: Охота на «Охотника» и «Морские дьяволы. Смерч — 2».