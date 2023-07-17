По словам артистки, несметное богатство актеров — это миф.

Три десятка лет назад народная артистка Таисия Повалий выиграла конкурс молодых исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», став первой обладательницей гран-при этого престижного смотра. Сегодня она по-прежнему имеет успех среди белорусских слушателей.

Корреспондент издания dni.ru пообщался с дивой за кулисами закрытия 32-го "Славянского базара в Витебске" и обсудил вопросы, касающиеся недвижимости звезды в России.

На данный момент Повалий снимает трехкомнатную квартиру в центре Москвы, своего жилья в столице России у нее никогда не было, но сейчас, по словам певицы, она ищет себе новую недвижимость, чтобы было место и ей с мужем, и маме.

«Или квартира, или загородный дом, пока не знаю. Я просто хочу что-то приобрести», — ответила 58-летняя артистка.

Правда, покупать собственное жилье певица планирует в ипотеку.

«Возьму кредит, как все делают. Да-да, и артисты берут ипотеки! Хотя все считают, что нам это чуждо, что все звезды богатые и зарабатывают много. На самом деле — это миф. Но надо, что так думали!» — говорит она.

Уже почти год Таисия живет в Москве. Переезжать намеренно из Украины она не планировала, но ничуть не пожалела о сложившихся поворотах судьбы. По словам певицы, она не уезжала из Киева, так как против была родная мама знаменитости. Но из-за сложившийся политической обстановки, Повалий собрала всю семью и выбрала Россию.

Ранее 5-tv.tu писал, что Таисия Повалий объяснила свой переезд.