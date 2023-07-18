Иван Охлобыстин признался в своей зависимости: «Может и смертью закончиться»

Вот уже несколько лет актер держит себя в узде, чтобы не сорваться.

Российский актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин на волне всеобщих признаний в зависимостях рассказал о своем алкоголизме. По словам знаменитости, он уже несколько лет внимательно контролирует себя, чтобы не случился новый тяжелый запой. В своей «Исповеди» в эфире онлайн-кинотеатра PREMIER он заявил, что в годы старательного пьянства пускался в немыслимые авантюры, причем на пару с женой Оксаной.

Как отметил Охлобыстин, он не из тех, кто довольствуется одной рюмкой во время застолья. Первая рюмочка становится для него «ключиком в Вальхаллу», и начинается «бесконечное путешествие». За плечами артиста много правонарушений, совершенных в алкогольном угаре. И как бы увлекательно ни звучали рассказы о тех приключениях, финал мог оказаться трагичным, уверен он.

«На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли», — вспоминал актер.

Охлобыстин сегодня — человек верующий, он даже был священником, с 2010 года артист временно отстранен от служения по собственному желанию. Глава большой воцерковленной семьи (Иван и Оксана вырастили шестерых детей, недавно у них появились два внука. — Прим. ред.) не скрывает сомнительных эпизодов прошлого. О них он публично говорит, предупреждая, что зависимости и их последствия смертельно опасны.

«Я понял, что в какой-то момент, когда пьешь, ты заканчиваешься, и приходит демон Олег. А что делает Олег — никто не знает. Это все может и смертью закончиться. Олег сильный, хитрый, он может навредить», — сказал Охлобыстин.

Артист далеко не сразу осознал свою проблему. По собственным словам, однажды он увидел себя со стороны, когда в очередной раз пил водку за рулем авто, и ему зрелище не понравилось. Вместе с супругом за голову взялась и жена. Охлобыстиных спасла церковь. Как объяснил глава семьи, именно вера помогла обрести мир и изменить жизнь, полную действительно опасных и безрассудных приключений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ивану Охлобыстину не разрешили отправиться в Донбасс, в зону боевых действий, в качестве священника.