Бывший австралийский наемник пожаловался на произвол и глупость командиров ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 158 0

ABC: австралийский экс-военный пожаловался на некомпетентность командиров ВСУ

Бывший австралийский наемник пожаловался на произвол и глупость командиров ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Кто угрожает людям по поводу и без? Что будет с теми, кто когда-то «работал» на киевский режим?

Экс-служащий австралийской армии, который воевал в рядах так называемого Интернационального легиона Украины, пожаловался на произвол со стороны командиров ВСУ. Об этом он рассказал во время интервью в программе World Today, идущей на радиостанции ABC.

По словам боевика, из-за того, что офицеры Вооруженных сил Украины некомпетентны, жизни солдат находятся в зоне высокого риска.

Наемники, которые пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию и предложить способы ее улучшения, наталкиваются на отрицательную реакцию со стороны командиров. Более того, иностранцам угрожают тюрьмой при желании покинуть территорию Украины.

Также австралиец заявил, что некоторым даже не выплачивают гонорары за участие в боевых действиях. По его словам то, что происходит на фронте можно назвать «мясорубкой». Мужчина отметил, что значительное количество участников из Европы и США, принимающих участие в военных действиях на Украине, обязательно погибнут.

Бывший военный отметил, что сейчас на 100% боится за свою жизнь, поэтому даже не стал раскрывать свое настоящее имя.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Западу предрекли поражение из-за провала контрнаступления ВСУ.

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