Массаж или закаливание? Как избавиться от головной боли без таблеток

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Полина Долгова
Полина Долгова 122 0

Невролог Белаш: от головной боли помогут массаж и физиотерапия

Массаж или закаливание? Как избавиться от головной боли без таблеток

Фото: www.globallookpress.com

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О наличии каких заболеваний говорят мигрени?

Оказывать влияние на головную боль можно массажем, физиотерапией и закаливанием. Об этом сообщил врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

Так, частые болевые синдромы могут быть вызваны как заболеваниями, так и проявлением серьезных патологий, которые требуют детального обследования и стационарного лечения. Если головная боль исходит от шейного отдела позвоночника, то это связано с нагрузками или работой в непривычном положении.

В таком случае, помимо приема назначенных препаратов, подойдут массаж и физиотерапия. Однако эти болезненные симптомы могут быть и реакциями на погоду, передает издание NEWS.ru.

«Тогда я рекомендую закаливание, занятие йогой и лечебной физкультурой», — рассказал Белаш.

Также невролог отметил, что при наследственной формы мигрени медикаментозная терапия выходит на первое место. Другие методы в таком случае являются лишь вспомогательными: они помогают уменьшить количество приступов, но не истребить их.

По мнению эксперта, этот синдром может быть серьезным сигналом наличия патологии, например, опухоли головного мозга или инсульта. В таком случае необходимо обследование, которое точно определит заболевание и его серьезность.

«Рекомендую добавить физическую активность, скорректировать режим дня и питания, потому что при избытке кофеина и высокоуглеводных продуктов могут также возникать головные боли», — заключил специалист.

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