Ответный удар: что делать с мусорящими во дворе и подъезде соседями

Куда можно пожаловаться на нарушителей?

Если соседи мусорят в подъезде и во дворе, то для начала с ними стоит поговорить. Если это не поможет, то тогда уже можно обратиться с жалобой в государственные органы, передает издание URA.RU.

Для начала — разговор

Роскачество советует напомнить тем, кто разбрасывает мусор, что такое поведение запрещено законом. Однако бывают такие моменты, когда разговор не помогает.

При таком сценарии следует собрать базу доказательств и обратиться в специальные организации или органы власти. В этом случае нарушителя могут наказать с помощью штрафов.

Куда идти жаловаться?

Вот несколько вариантов, куда человек может обратиться за помощью: товарищество собственников жилья (ТСЖ), участковый (полиция), Роспотребнадзор, МЧС. К слову, у ТСЖ нет права штрафовать мусорящих людей — представители организации могут лишь провести объяснительную беседу.

Однако штраф может наложить местный участковый, в обязанности которого входить следить за порядком. Если нарушение зафиксируют, то правоохранитель сможет наложить санкцию в размере от одной до двух тысяч рублей.

При этом за повторные нарушения человек будет вынужден заплатить уже две-три тысячи рублей. Также штраф могут выписать Роспотребнадзор и МЧС.

У спасательного ведомства есть право сделать это только в том случае, если мусор пожароопасен. Если соседи и мусорят, и шумят, то на них тем более стоит пожаловаться.

По закону, шуметь запрещается после 23:00 во всех регионах России. Однако каждый субъект устанавливает ограничения самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать с шумными соседями и куда обращаться с жалобами.