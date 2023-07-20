Канада ввела санкции против 64 российских лиц, в том числе Пригожина, Охлобыстина и Михалкова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 205 0

Новые ограничения касаются как физических, так и юридических лиц.

Канада ввела санкции против 64 российских лиц, в том числе Пригожина, Охлобыстина и Михалкова

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Канада ввела санкции против 64 российских граждан — 39 физических лиц и 25 юридических. Об этом говорится в заявлении канадской стороны.

Так, в списке оказались актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин, продюсер Иосиф Пригожин, режиссер Никита Михалков и учрежденная им организация «Бесогон», певцы Филипп Киркоров, Тимати и SHAMAN, певица Валерия, музыкант Александр Скляр, актер Дмитрий Харатьян и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Кроме того, ограничения коснулись председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, ряда заместителей российских министров, Минкультуры, Минобрнауки и его главы Валерия Фалькова, а также некоторых предприятий военно-промышленного комплекса, среди них — Тульский патронный завод и Сахалинское морское пароходство с 14 судами.

В перечне есть и операторы «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2, банки «Точка» и «Тинькофф», карта МИР, система платежей Yandex Pay, «Лахта Парк» и «Лахта Плаза», а также «Московское городское общество казаков», а всего — 20 юридических лиц.

Этим же днем, 20 июля, Австралия ввела санкции в отношении 35 организаций российского оборонного и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, среди которых министры и чиновники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

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