Фатальный объем: девушка умерла при операции по увеличению ягодиц на дому

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 513 0

Девушка в Дагестане умерла при операции по увеличению ягодиц на дому

Фото, видео: Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан / dagestan_sledcom05

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Что пошло не так во время косметической процедуры?

Россиянка умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жительница Махачкалы решила изменить свою внешность с помощью знакомой, которая оказывала услуги у себя в квартире. Девушке стало плохо после введения обезболивающего препарата — она умерла до приезда скорой помощи.

При этом на допросе косметолог заявила, что предварительно спрашивала ее о наличии аллергии. Та, как утверждается, заверила, что не раз пользовалась лидокаином в салонах красоты.

В итоге косметолога в настоящее время отправили под подписку о невыезде. По факту инцидента СК по Дагестану проводит доследственную проверку.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Помимо этого, правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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