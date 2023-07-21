В Госдуме поддержали введение короткого ОСАГО

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Идею поддержал и Банк России, который устанавливает тарифный коридор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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ОСАГО скоро можно будет оформить даже на один день. Госдума сегодня во втором чтении одобрила законопроект о запуске краткосрочных договоров страхования — от суток до трех месяцев. Идею поддержал и Банк России, который устанавливает тарифный коридор.

Сейчас можно купить только годовой договор, даже если владелец пользуется машиной в сезонном режиме — летом ездит на дачу, а зимой ставит в гараж. Как отмечают эксперты, изменения особенно ждут и таксисты, чтобы оформлять полисы на периоды, когда они фактически выходят на линию.

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