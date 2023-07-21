Покатались: школьники на Сахалине дважды угнали каток и устроили массовое ДТП

После первого ЧП строители отвезли каток обратно, и ключи почему-то опять оставили в замке зажигания.

Удивительная история произошла на Сахалине - там школьники два раза угнали асфальтовый каток и устроили целую серию аварий. Сидевший за рулем подросток просто не знал, как управлять такой техникой, поэтому таранил все машины подряд.

Испугавшись последствий, юные преступники сбежали. Строители отвезли каток обратно и ключи почему-то опять оставили в замке зажигания.

Поэтому через пару часов все повторилось - и привело к новой череде ДТП. В итоге школьников задержали. Их родителям как минимум придется возместить ущерб пострадавшим автовладельцам.