Покатались: школьники на Сахалине дважды угнали каток и устроили массовое ДТП

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Школьники на Сахалине дважды угнали каток и устроили массовое ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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После первого ЧП строители отвезли каток обратно, и ключи почему-то опять оставили в замке зажигания.

Удивительная история произошла на Сахалине - там школьники два раза угнали асфальтовый каток и устроили целую серию аварий. Сидевший за рулем подросток просто не знал, как управлять такой техникой, поэтому таранил все машины подряд.

Испугавшись последствий, юные преступники сбежали. Строители отвезли каток обратно и ключи почему-то опять оставили в замке зажигания.

Поэтому через пару часов все повторилось - и привело к новой череде ДТП. В итоге школьников задержали. Их родителям как минимум придется возместить ущерб пострадавшим автовладельцам.

 

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