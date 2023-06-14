«Чтоб запомнил меня»: Карина Кросс ответила бросившему в нее бутылку подростку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Карина Кросс снисходительно отнеслась к бросившему в нее бутылку парню

«Чтоб запомнил меня»: Карина Кросс ответила бросившему в нее бутылку подростку

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Такой реакции от блогера, пожалуй, никто не ожидал.

Блогер Карина Кросс в ходе выступления на молодежном фестивале в Хабаровске столкнулась с агрессивным поведением подростка. Юноша бросил в нее бутылку. Мероприятие могло закончиться скандалом, но девушка повела себя достойно.

После инцидента ведущий мероприятия предупредил публику — еще один подобный случай и концерт будет остановлен. Кросс же не стала так серьезно разговаривать с парнем. Она позвала юношу на сцену и объяснила ему, что агрессия ни к чему хорошему не приводит.

«Чтобы внимание привлекать, необязательно создавать агрессию, можно привлечь внимание любовью. А ты взял и кинул бутылку, я запомню эту бутылку, а вот эти глаза — гораздо ярче. Я не хочу запоминать бутылку, давайте пошумим, чтобы я забыла, но я хочу, чтобы ты запомнил меня и больше никогда так не делал», — сказала блогер.

После этого она обняла подростка и вручила ему футболку с рисунком в виде отпечатков рук. Парень же в ответ заявил, что с детства знает Кросс. Разбавил напряженную ситуацию еще и смех в толпе. Инцидент был исчерпан.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры, как выглядела блогер Адель Сергеенкова после того, как ее переехала машина.

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