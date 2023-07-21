Назван вид кофе, помогающий при болезни Альцгеймера

Полный экстракт эспрессо продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты.

Итальянские ученые признали эспрессо полезным для профилактики болезни Альцгеймера. Их данные были опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

В частности, именно эспрессо предотвращает слипание тау-белка — процесс, который, как считается, участвует в возникновении болезни Альцгеймера.

«У здоровых людей тау-белки (они содержатся в кофеине) помогают стабилизировать структуры головного мозга, но при развитии некоторых заболеваний могут слипаться в фибриллы», — говорится в сообщении.

Исследователи сделали несколько порций эспрессо и изучили их химический состав с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса. По итогу, кофеин, тригонеллин, генистеин, теобромин, а также полный экстракт эспрессо инкубировали вместе с укороченной формой тау-белка в течение 40 часов.

По мере увеличения концентрации, фибриллы становились короче и не образовывали более крупных слоев.

А вот полный экстракт эспрессо продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты — там укороченные фибриллы оказались нетоксичны для клеток и не действовали как «зародыши» для дальнейшей агрегации.

Другая серия экспериментов показала, что кофеин и экстракт эспрессо могут связывать предварительно сформированные тау-фибриллы. Благодаря этому, кофе действительно можно использовать для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

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