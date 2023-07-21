Вас убивает дыхание? Врач раскрыл правду о старении организма человека

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 265 0

Врач Новоселов: дыхание не может убить человека, ведь у нас есть специальная система защиты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Валерия Новоселова;5-tv.ru

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Существует множество теорий о том, что дыхание может сотворить с человеком. Но все ли они верны?

Все мы хотим пожить подольше, но старость, рано или поздно, настигает нас. Есть теория, что с каждым вздохом наша жизнь укорачивается. То есть, по сути, дыхание — нас убивает. Однако насколько верна данная теория? Об этом рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-гериатр, геронтолог и председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

По его словам, без дыхания наша жизнь вообще невозможна, поэтому все эти теории — домыслы.

«Человеческий мозг, говоря слово старение, обозначает все, что происходит с человеком в течение жизни. После того, как организм достиг максимальной жизнеспособности, потом он начинает стареть», — говорит врач.

Также он добавил, что многие люди верят, чем чаще дышишь, тем больше получаешь кислорода и тем больше уже активных молекул бьют по всем нашим молекулам, мембранах, клеточным и субклеточным структурам.

«Но мы же понимаем, что люди, которые активны физические: бегают, плавают, дышат гораздо чаще. Они же потребляют гораздо больше кислорода. Соответственно, они же выглядят также? Даже чаще более молодым», — продолжает Новоселов.

По его словам, в организме человека существует оксидантная система защиты.

«Что фактически сделать, чтобы не старели? Только остановить жизнь», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему 69-летней Успенской не удастся вечно скрывать свою старость.

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