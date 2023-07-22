«Дает лучшую защиту»: как бороться с избыточным потом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 52 0

Дерматолог Журавлева: антиперспиранты лучше защищают от пота

«Дает лучшую защиту»: как бороться с избыточным потом

Фото: www.globallookpress.com / Heinz Krimmer

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Каким средствам стоит отдать предпочтение?

Антиперспиранты лучше всего подходят для борьбы с избыточным потоотделением. Об этом заявила врач-дерматолог Мария Журавлева.

«Антиперспирант дает лучшую защиту от пота. В нашей стране выпускаются антиперспиранты на основе аллюмохлорида. Это вещество блокирует выход пота», — сказала специалист.

Эксперт добавила, что при использовании дезодоранта влага по-прежнему будет выделяться, но уже без запаха. Из-за этого данное средство подходит лишь тем, у кого фиксируется незначительная активность потовых желез, передает издание Газета.ру.

При этом антиперспиранты следует применять не чаще одного раза в сутки, а для ряда средств — раз в 48, 72 или 96 часов. Журавлева пояснила, что препараты типа Dry-Dry и Driclor необходимо наносить вечером, а смывать утром для того, чтобы снизить количество пота и не заработать дерматит.

Ботулинотерапию же назначают людям, которым не помогает антиперспирант. Эффект от данной процедуры сохраняется в течение шести месяцев.

Однако в целом выделения пота не стоит смущаться — это обычный процесс, подчеркнула врач. Он в жару и при стрессовых ситуациях позволяет телу охлаждаться.

Патологиями являются лишь ангидроз и гипергидроз. Первая — это неспособность выделять пот в нужном объеме, а вторая — избыточное потоотделение.

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