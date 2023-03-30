Мало не покажется: чем опасны феромоны, выделяемые с потом человека

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 40

Сексолог Кульгавчук предупредил о воздействии феромонов на сексуальных агрессоров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Justus Klingel; 5-tv.ru

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С одной стороны, это естественный и небезобразный процесс, с другой — серьезная провокация для особых людей.

Выделяемые с потом человека феромоны могут быть опасны для окружающих. А для сексуальных агрессоров — это как тряпка для быка. Все дело в том, что данные вещества порой негативно влияют на эмоциональное состояние и половое поведение людей. Вплоть до того, что кого-то накрывают неконтролируемые порывы, тогда мало не покажется. Об этом в эксклюзивном интервью для 5- tv.ru рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

«Кроме системы, ответственной за восприятие „осознаваемых“ запахов, существует и специальная обонятельная система, функция которой заключается в восприятии феромонов. Эта система называется вомероназальной», — пояснил эксперт.

Вомероназальный орган, добавил он, находится в полости носа. И как только поблизости появляются феромоны, он тут же на это реагирует. А конкретно — на вещество под названием «андростенон», которое и формирует запах пота. Оно же и стимулирует сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин.

Казалось бы, все естественно и не безобразно. Но именно эта разновидность феромонов по-особому влияет на сексуально озабоченных людей, предупреждает сексолог.

«Сексуальные агрессоры во время экспертиз объясняли свое поведение неконтролируемым порывом и влечением по отношению к жертве. Возможно, это связано с тем, что во время нападения жертва испытывает сильный стресс, следствием является активация симпатической нервной системы и, как следующий этап, — усиление потоотделения. Феромоны же, которые содержатся в поту, и обусловливают сильное воздействие на агрессора», — добавил собеседник.

При этом людям со сниженным половым влечением феромоны идут на пользу, уверяет доктор. Таким пациентам сексологи как раз рекомендуют набраться смелости в постели.

«Я, бывает, рекомендую более смелое интимное поведение, которое, разумеется, не нарушает ничьих интересов. Разрабатываются эти рекомендации, исходя из диапазонов приемлемости каждого партнера. Волнение передается друг другу, и часто это способствует головокружительному обновлению интимных отношений по этому же механизму», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужчины без спроса рассылают свои интимные фото женщинам.

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