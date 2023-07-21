Звезда «Санта-Барбары» Ник Бенедикт умер в свой день рождения после операции

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Полина Долгова
Полина Долгова 3 413 0

Трагическое известное подтвердила вдова актера Джинджер.

Звезда «Санта-Барбары» Ник Бенедикт умер в свой день рождения после операции

Фото: фото из открытых источников

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Американский актер и музыкант Ник Бенедикт, известный по сериалу «Санта-Барбара», скончался в возрасте 77 лет, пишет издание Daily Mail.

Актер скончался 14 июля. Смерть артиста подтвердила его вдова Джинджер, с которой он прожил 22 года.

По словам женщины, состояние здоровья мужа резко ухудшилось во время операции на позвоночнике. Это и привело к кончине любимого. Отмечается, что мужчина был парализован. В больнице он пролежал десять дней.

Ник Бенедикт родился в Лос-Анджелесе 14 июля в 1947 году. Его дебют в кино состоялся в 1955 году. За свою долгую карьеру он исполнил множество ролей в сериалах, таких как «Санта-Барбара», «Все мои дети» и «Молодые и дерзкие».

Помимо ролей в мыльных сериалах, артист принимал участие в таких фильмах, как «Миссия невыполнима», «Железная сторона», «Каскадеры» и «Сказки темной стороны». Всего за карьеру он отыграл 47 персонажей.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался знаменитый актер Владимир Портнов.

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