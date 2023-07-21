Что-то подкрутили: около 400 туристов застряли на сутки в аэропорту Екатеринбурга

Люди жаловались, что им ничего не объясняют и не позволяют уехать домой.

Почти сутки ждали 400 туристов вылета из Екатеринбурга на турецкие курорты. Пассажирам пришлось ночевать в аэропорту Кольцово.

Рейс в Анталью переносили несколько раз, а гостиницу предложили лишь многодетным семьям. Люди жаловались, что им ничего не объясняют и не позволяют уехать домой, заявляя, что в любой момент может начаться посадка.

Сотрудникам нужно было лишь «что-то подкрутить в самолете». По последним данным, лайнер наконец-то вылетел на турецкий курорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержки и отмены рейсов могут быть вызваны разными причинами, в том числе не зависящими от авиакомпаний. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что интересы пассажиров в любом случае должны быть защищены.

В частности, явного пересмотра требует размер компенсации за каждый час задержки вылета. По словам Зотова, прогнозировать задержку и отмену вылета невозможно.