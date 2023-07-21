Что-то подкрутили: около 400 туристов застряли на сутки в аэропорту Екатеринбурга

Эфирная новость 111 0

Около 400 туристов почти сутки ждали вылета из Екатеринбурга в Анталью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Люди жаловались, что им ничего не объясняют и не позволяют уехать домой.

Почти сутки ждали 400 туристов вылета из Екатеринбурга на турецкие курорты. Пассажирам пришлось ночевать в аэропорту Кольцово.

Рейс в Анталью переносили несколько раз, а гостиницу предложили лишь многодетным семьям. Люди жаловались, что им ничего не объясняют и не позволяют уехать домой, заявляя, что в любой момент может начаться посадка.

Сотрудникам нужно было лишь «что-то подкрутить в самолете». По последним данным, лайнер наконец-то вылетел на турецкий курорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержки и отмены рейсов могут быть вызваны разными причинами, в том числе не зависящими от авиакомпаний. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что интересы пассажиров в любом случае должны быть защищены.

В частности, явного пересмотра требует размер компенсации за каждый час задержки вылета. По словам Зотова, прогнозировать задержку и отмену вылета невозможно.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео