Безопасно для экономики? Как рекордно низкий внешний долг РФ повлияет на страну

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 852 0

Экономист Чирков: низкий уровень внешнего долга благоприятен для развития России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Личный архив Максима Чиркова;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

О чем говорит текущий уровень данного показателя?

Низкий уровень внешних заимствований поможет дальнейшему развитию России. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Эксперт назвал сложившуюся экономическую ситуацию в РФ хорошей, особенно в сравнении с западными странами.

«Я считаю, что это дает возможность дальнейшего развития, потому что западные страны десятилетиями развивались, наращивая внешний долг», — отметил Чирков.

По его мнению, сейчас Россия может не опасаться каких-либо неприятных последствий, которые постигли многие государства Запада. Страна может развиваться, в том числе используя долговые механизмы, и это будет совершенно безопасно для экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень внешнего долга России по отношению к ВВП по итогам первого квартала упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 июля

Последние новости

8:44
Стали известны причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
8:26
Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном
8:13
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака
7:58
«Харон» пошел дальше: на Турцию надвигается аномальная жара из Европы
7:46
Bloomberg назвало причину срыва визита главы МИД Британии в Пекин
7:31
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Сейчас читают

"Бывает много негатива": дочь откровенно об отношениях с Успенской
IVAN рассказал о своих впечатлениях от отцовства: «Это больше похоже на отпуск»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео