«Может, у них взорвется мозг»: как участники 5sta Family борются с хейтерами

Исполнители адекватно относятся к конструктивной критике.

Участники 5sta Family не блокируют своих хейтеров. О жизни в социальных сетях исполнители эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

Участники 5sta Family вспомнили, что любили делать в российской социальной сети «ВКонтакте» 10-15 лет назад. Как рассказывает певица Лоя, она любила писать в свой профиль философские цитаты, за что ей сейчас очень стыдно.

«Хотя я до сих пор наблюдаю, что молодежь все равно продолжает вот эту философию гнуть, и можно зайти в принципе и из статусов сочинить офигенный трек», — считает исполнительница.

Мужская часть коллектива — Василий Косинский и Валерий Ефремов — сошлись в едином мнении, что не любили рисовать граффити, о которых их постоянно просили поклонники.

«Я просто ненавижу писать от руки, а мышкой я это делаю еще хуже, для меня это было просто мучение», — объяснил Валерий Ефремов.

«А мне в итоге пришлось сделать картинку со сканируемыми автографами», — поделился лайфхаком Василий Косинский.

Участники 5sta Family признались, что до сих пор не блокируют хейтеров, которым не нравится их творчество, иногда они даже любят читать негативные комментарии.

«Если это критика обоснованная, если, допустим, человеку не нравится музыка, видео или еще что-то, это нормально. <…> Но когда человек оскорбляет, особенно оскорбляет других пользователей с другим мнением, тогда это, конечно, бан», — рассказал Ефремов.

А Василий Косинский и вовсе добавляет ненавистников «в друзья» и наблюдает за их реакцией.

«Может, у них взорвется мозг», — смеется исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники 5sta Family признались в совершении экстремальных поступков.