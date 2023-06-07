«Попу не поджарили?»: участники 5sta Family о своих экстремальных поступках

Какие безбашенные вещи совершали участники любимой группы в годы своей юности?

Василий Косинский залез на водонапорную башню, а певица Лоя, привязанная к капоту, каталась на машине. О своих экстремальных приключениях участники 5sta Family эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

Лето — пора авантюр и новых впечатлений. Участники 5sta Family вспомнили о безбашенных поступках своей юности. Например, Василий Косинский, рост которого достигает практически двух метров, умудрился залезть на водонапорную башню.

«Она была достаточно высокая. И не упал оттуда, но это было довольно страшно!» — вспоминает Косинский.

Более того, в возрасте примерно 15 лет музыкант вместе со своими товарищами построил двухметровый шалаш, и с него юные экстремалы катались на тарзанке над костром. Сам трос приятели взяли из местной воинской части.

«Надеюсь, меня сейчас за это не прикроют», — разоткровенничался певец.

«Попу не поджарили?» — с улыбкой спросила Косинского Лоя, услышав эту историю.

Сама певица не отстает от своего коллеги по цеху и тоже может похвастаться безбашенными историями. В юные годы девушка прыгала с 20-метровой скалы в воду.

«Была еще высота 30 метров, но я не смогла ее преодолеть», — призналась певица.

Более того, Лоя на спор танцевала на фуре, а также привязанной к капоту ездила на автомобиле.

«Это было круто! И в багажнике тоже я ездила! <…> Но это было очень давно. Не повторяйте!» — заключила Лоя.

Валерий Ефремов не захотел делиться своим экстремальным опытом, однако убежден, что всегда важно сохранять трезвый ум и не преступать закон.

«Если вы юны, если вы активны, и из вас прет энергия, старайтесь ее направлять в правильное русло», — пожелал своим поклонникам артист.

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