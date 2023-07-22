Ирина Пинчук показала, как прошел день рождения ее двухлетнего сына Давида

Звезда «Дома-2» вот-вот родит второго наследника от супруга Арая Чобаняна. А пока радуется подаркам первенца, в том числе от скандально известных коллег Романа Капаклы и Татьяны Мусульбес.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», популярный блогер Ирина Пинчук с супругом Араем Чобаняном отметили день рождения уже двухлетнего сына Давида. Пара ждет появления на свет второго наследника, но в суете подготовки к родам влюбленные нашли время для организации праздника. Тихого, семейного, в кругу родственников и близких друзей Романа Капаклы и Татьяны Мусуьльбес. Зарождающийся роман последних, к слову, Пинчук когда-то тщательно скрывала от теперь уже бывшей жены Капаклы — Марины Африкантовой.

Родители Давида не стали устраивать шумную вечеринку. Вместе с семьей и друзьями они отправились на туристическую базу и там устроили трогательное поздравление. Малышу вручили подарки и торт с надписью «С др, котик». Фото и видео с маленького праздника Ирина Пинчук опубликовала в личном блоге по возвращении в город. Мусульбес и Капаклы подарили мальчику дорогую «игрушку» — синтезатор.

«Спасибо. Ребенку нравится новая игрушка», — написала Пинчук под видео с забавными танцами Давида под звуки клавиш.

Пинчук и Чобанян поженились в 2021 году, в ЗАГС звезда «Дома-2» отправилась уже с большим животом, вскоре после бракосочетания появился на свет ее сын. Мальчишка пользуется огромным успехом в социальных сетях. Он симпатичный, очень общительный и не по годам развитый ребенок, ролики с ним набирают миллионы просмотров. Мама утверждает, что путешествия помогли ее крохе столькому научиться в его два года. Давид уже ходит в садик, где вопреки ожиданиям мамы очень быстро адаптировался к новым условиям и другим детям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что беременную Ирину Пинчук жестоко критикуют фолловеры.

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