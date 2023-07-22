Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Клайнмахнов: львица, которую полиция Берлина искала два дня, оказалась кабаном

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Операция по поиску предполагавшегося хищника завершена.

Львица, сбежавшая из Берлинского зоопарка, оказалась диким кабаном. Об этом сообщает бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер.

По его словам, следователи обнаружили в лесопарковой зоне следы фекалий и волос, которые уже отправили в Институт Лейбница в Берлине. Судя по тому, что видели эксперты, это явно не фекалии львицы, а скорее всего — кабана. Но анализы, которые будут готовы в ближайшее время, все точно расскажут.

Мэр Кляйнмахнова и старший офицер полиции уже подтвердили, что операция по поиску предполагавшегося хищника завершена, так как следов зверя не было найдено, а в указанном месте обнаружили только двух кабанов.

«В пять часов утра там что-то было. Я был поражен, насколько светлым был кабан. Он был светло-серым. Я раньше видел несколько кабанов. Это оправдывало наши действия. Представьте, если бы оказалось иначе… Операция была разумной и оправданной», — заявил Грубер

Напомним, в ночь со среды на четверг полиция получила сообщение о присутствии «дикого животного» в Клайнмахнове к юго-западу от Берлина. Затем появилось странное видео, на котором, якобы, была обнаружена львица. Полиция призвала людей в зоне поиска не выходить из домов и не выпускать домашних животных.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как зебра сбежала из зоопарка в Южной Корее.

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