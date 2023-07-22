Охота на зверя: ставшая мемом львица из Берлина оказалась кабаном

Операция по поиску предполагавшегося хищника завершена.

Львица, сбежавшая из Берлинского зоопарка, оказалась диким кабаном. Об этом сообщает бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер.

По его словам, следователи обнаружили в лесопарковой зоне следы фекалий и волос, которые уже отправили в Институт Лейбница в Берлине. Судя по тому, что видели эксперты, это явно не фекалии львицы, а скорее всего — кабана. Но анализы, которые будут готовы в ближайшее время, все точно расскажут.

Мэр Кляйнмахнова и старший офицер полиции уже подтвердили, что операция по поиску предполагавшегося хищника завершена, так как следов зверя не было найдено, а в указанном месте обнаружили только двух кабанов.

«В пять часов утра там что-то было. Я был поражен, насколько светлым был кабан. Он был светло-серым. Я раньше видел несколько кабанов. Это оправдывало наши действия. Представьте, если бы оказалось иначе… Операция была разумной и оправданной», — заявил Грубер

Напомним, в ночь со среды на четверг полиция получила сообщение о присутствии «дикого животного» в Клайнмахнове к юго-западу от Берлина. Затем появилось странное видео, на котором, якобы, была обнаружена львица. Полиция призвала людей в зоне поиска не выходить из домов и не выпускать домашних животных.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как зебра сбежала из зоопарка в Южной Корее.