Дом с вооруженным гранатами мужчиной оцепили в подмосковной Истре

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 189 0

Прибывшие сотрудники ЧОП обнаружили, что дом открыт, а внутри полный беспорядок. По предварительным данным, мужчина находится внутри один.

Дом с вооруженным гранатами мужчиной оцепили в подмосковной Истре

Фото: ИЗВЕСТИЯ Павел Бедняков

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Дом с вооруженным гранатами мужчиной оцепили в подмосковной Истре. Как стало известно 5-tv.ru, сигнал о возможном взломе жилого помещения поступил сегодня утром на пульт частной охраны.

Прибывшие сотрудники ЧОП обнаружили, что дом открыт, а внутри полный беспорядок. По предварительным данным, мужчина находится внутри один.

Детали происшествия уточняются. На месте уже работают сотрудники спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ села Журавлевка кассетными боеприпасами.

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