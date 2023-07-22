Дом с вооруженным гранатами мужчиной оцепили в подмосковной Истре
Прибывшие сотрудники ЧОП обнаружили, что дом открыт, а внутри полный беспорядок. По предварительным данным, мужчина находится внутри один.
Фото: ИЗВЕСТИЯ Павел Бедняков
Дом с вооруженным гранатами мужчиной оцепили в подмосковной Истре. Как стало известно 5-tv.ru, сигнал о возможном взломе жилого помещения поступил сегодня утром на пульт частной охраны.
Прибывшие сотрудники ЧОП обнаружили, что дом открыт, а внутри полный беспорядок. По предварительным данным, мужчина находится внутри один.
Детали происшествия уточняются. На месте уже работают сотрудники спецслужб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ села Журавлевка кассетными боеприпасами.
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?