Уголовное дело возбуждено по факту незаконного проникновения преступника в дом под Истрой

Сейчас на место выехали следователи и криминалисты.

В Истре возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает СК РФ по Московской области.

«22 июля 2023 года в утренние часы неизвестный проник в частный дом, расположенный в коттеджном поселке „Шервуд“ деревни Воронино в Истре», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что на место происшествия тут же прибыл участковый и потребовал от мужчины прекратить его действия, но злоумышленник высказал в адрес полицейского угрозы, показал оружие и забаррикадировался в доме.

После этого он стал стрелять из окна в сторону полиции. Сейчас на место выехали следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как дом с вооруженным гранатами мужчиной оцепили в подмосковной Истре.